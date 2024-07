Il baricentro Giorgia a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel rebus dei nuovi poteri diil presidente del Consiglio Meloni ha un ruolo. Si pone come mediatrice tra il centro e la destra, secondo lo schema politico che funziona in Italia. Per massimizzare l’interesse nazionale. Contava come il due di picche. Era l’uggioso rifugio di cariatidi e trombati. Adesso tutte le strade della politica portano a. Anche se prima di avventurarsi nei suoi machiavellici anfratti, bisogna passare da Parigi. Fiutare l’aria. Infine, domandarsi: cosa accadrà a Roma? Ovverosia: come influiranno le ultime elezioni sull’Italia? Il galletto Emmanuel Macron, presidente transalpino sconfitto, in Europa non abbassa la cresta. Già, ma nulla sarà come prima. L’Olanda. Poi, la Francia. A settembre si voterà in Austria.