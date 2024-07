Iannone Fdi | De Luca fa la guerra sulla pelle dei campani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Decontinua a fare lo gnorri convocando inutili (e deserte) riunioni con sindaci e scrivendo ricorsi. Se invece si fosse dedicato a lavorare certamente sarebbe stato capace di produrre un serio piano per firmare un accordo, come hanno fatto tutte le Regioni, sia di destra che di sinistra. Devuole solo continuare unapolitica personaledei cittadini”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, commissario regionale del partito ina. “Nonostante la sua inadempienza e malafede – sottolinea – il governo ha già liberato 1,8 miliardi di euro per Bagnoli, Campi Flegrei e completamento delle opere dei comuni non terminare entro il 2023. Il suo è un atteggiamento di totale irresponsabilità oltre che di una cafoneria istituzionale senza precedenti.