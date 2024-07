Ho visto le lettere di Luigi Giacomo Passeri dal carcere implora aiuto | Tajani deve dirci come sta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 31 anni, è stato arrestato un anno fa mentre si trovava in vacanza in Egitto, per il possesso di una piccola dose di marijuana per uso personale. Questo è ciò che sa la famiglia, informata qualche giorno dopo dall’ambasciata italiana a El Cairo. La magistratura locale lo accusa di detenzione e traffico di stupefacenti. Si trova nel Centro di correzione e riabilitazione di Badr, 65 km a est del Cairo, uno dei più duri d’Egitto aperto nel 2022 da Al-Sisi. Dal 28 agosto 2023 la famiglia non riesce più ad avere contatti diretti con lui. Nessun incontro, zero videochiamate, zero telefonate. Intanto sono saltati interrogatori, sono state rinviate udienze, mancano interpreti e i testimoni che hanno parlato contro di lui non si presentano.