Blitz a Rancitelli | Scoperti 90 Grammi di Hashish Nascosti in una Fenditura

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pescara - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Pescara, volta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella zona di, gli agenti hanno rinvenuto circa 90di. La sostanza era avvolta in una busta di cellophane e occultata alla base di un muretto, nascosta in una. Gli spacciatori, probabilmente convinti che gli agenti non avrebbero esteso i controlli in determinati luoghi, avevano scelto un nascondiglio ritenuto sicuro. Tuttavia, l'attenzione di uno degli operatori è stata attirata dall’anomala presenza della busta, che ha permesso di scovare la droga. In un'altra operazione in piazza Santa Caterina, gli agenti della squadra volante hanno notato i movimenti sospetti di un giovane, sorpreso in flagranza mentre cedeva sostanza stupefacente a un uomo di 55 anni.