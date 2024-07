Wimbledon Jasmine Paolini ancora in finale Slam

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’ultima volta che una giocatrice aveva fatto unaa Parigi e Londra era stata Serena Williams Il sorriso diè sempre di più il suo tratto distintivo. Nei momenti no, grazie al suo carattere laè riuscita a rimare in fiducia e ribaltare un match iniziato male. La toscana, così, ha battuto in tre set, al tiebreak del terzo (2-6 6-4 7-6), la croata Donna Vekic dopo una battaglia di oltre tre ore (più lunga semidella storia del torneo). L’ultima volta che una tennista, come successo alla, era riuscita a centrare laa Parigi e Londra era Serena Williams nel 2016. Mai nessuna donna italiana era riuscita a centrare lasui campi di. Prima di quest’anno la giocatrice toscana non era riuscita a vincere nemmeno un match su questa superficie.