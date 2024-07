Un bel 100 e lode per Gianmarco Studente modello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Pronto? La Nazione? Sono la mamma di uno". La voce rotta dall’emozione, la paura di disturbare, la voglia di riconoscere un piccolo tributo a un ragazzo che come altri suoi coetanei ha dimostrato nel tempo capacità di approfondimento, grande curiosità e una passione viscerale per lo studio delle materie scientifiche. Ce n’è abbastanza per essere orgogliosi diCaracciolo che nei giorni scorsi ha concluso con un 100 eda manuale il suo percorso di studi al liceo scientifico Pacinotti, un percorso già costellato di successi. E’ stato un viaggio meraviglioso – commenta mamma Francesca –. Adesso sei pronto per realizzare tutti i tuoi sogni". Congratulazioni al ragazzo da parte di tutta la redazione!.