Spacciatore accoltellato a Castiglione i due carabinieri accusati anche di rapina aggravata

(Di giovedì 11 luglio 2024)Olona (Varese), 14 luglio 2024 – I due, arrestati sabato, dopo l’accoltellamento di un extracomunitario in un’area boschiva nota zona di spaccio aOlona rimangono in carcere. Intanto emergono nuovi elementi su una vicenda che presenta comunque ancora diversi aspetti da chiarire. A comunicarli è la Procura di Varese. Il primo. Ieri, mercoledì 10 luglio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, Marcello Buffa non ha convalidato il fermo dei duema ha disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere. I reati di cui sonoi due militari sono: tentato omicidio, rapine aggravate (quindi più di un episodio), sequestro di persona e porto abusivo di armi.