Paolini in finale a Wimbledon | il tennis italiano ai piedi di una memorabile Jasmine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continua a parlareil torneo di2024, che dopo la semiraggiunta da Lorenzo Musetti vede un’altrata azzurra ottenere un risultato di grande prestigio. Si tratta di, capace di raggiungere ladel torneo femminile e diventare la prima italiana di sempre a riuscirci. Nonostante partisse favorita, anche perché reduce da un successo netto ai danni di Navarro, l’impegno si è rivelato più ostico del solito tanto che sono servite quasi tre ore di gioco per avere la meglio. Merito di un’ottima Donna Vekic, che ha ribadito di non essere approdata in semiper caso, ma anche “colpa” di, protagonista di un primo set piuttosto negativo che ha rischiato di compromettere il match. Lata azzurra ha rischiato grosso in più occasioni, annullando un paio di delicate palle break nel secondo e recuperare due volte un break di svantaggio nel terzo e decisivo parziale.