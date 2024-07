Nei Suoni dei Luoghi con ALTER ECHO STRING QUARTET e ORGAN MADNESS TRIO 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuovo doppio appuntamento ravvicinato per la 26° edizione di Neidei. Giovedì 11 luglio (ore 21.00) il festival torna in una delle venue a lui più care, il Giardino di Villa de Brandis a San Giovanni al Natisone, con l’evento “BaRock dal barocco al Rock”, un viaggio musicale da Bach ai Beatles magistralmente condotto dal brillante ensemble tutto al femminile dell’, formato da Marta Taddei (violino), Noemi Kamaras (violino), Roberta Ardito (viola), Rachele Rebaudengo (violoncello). Il concerto è a ingresso libero e in caso di maltempo si terrà all’auditorium Maria Fausta Zorzutti. Venerdì 12 luglio (ore 21.00) il festival si sposta a Pavia di Udine, nella frazione di Risano, a Villa Pighin, che ospiterà per l’occasione l’Trio, formato da Daniele D’Agaro (saxofono e clarinetto), U.