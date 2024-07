In vigna picchiati con sbarre di ferro Un altro caso di caporalato scuote la terra del Barolo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora undi, questa volta nelle Langhe, da dove provengono alcuni dei vini che dall'Italia fanno poi il giro del mondo, come ilo il Barbaresco. Nella giornata di mercoledì la polizia di Cuneo ha arrestato tre persone accusate di intermediazione illecita, ovvero, e di sfruttamento del lavoro nei confronti di braccianti stranieri in vigneti sparsi tra Farigliano, Neive, Castiglione Tinella e Monforte d’Alba. Costretti a lavorare dieci ore al giorno senza potere mangiare Le indagini, portate avanti dalla procura di Asti, sono corredate da alcuni video ad opera degli stessi lavoratori che, negli ultimi mesi, hanno filmato in presa diretta alcune delle aggressioni (perpetrate condi) che erano costretti a subire indi ribellione nei confronti di turni da dieci ore al giorno, senza possibilità di rifocillarsi e per non più di cinque euro all'ora.