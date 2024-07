Hockey Pico Mirandola ripescata in A2 In attacco c’è Consiglio Symbol su Malagoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Adesso c’è anche l’ufficialità: ieri infatti, la Federazione degli sport Rotellistici ha emesso il comunicato che certifica il ripescaggio nella A2 dipista della, oltre che Trissino 2005, per chiudere a venti squadre l’organico della seconda serie nazionale. Campionato. Come già preannunciato lunedì su queste colonne, la Federazione ha accettato di modificare l’organizzazione della A2 per far posto nel girone Nord ai gialloblù della Bassa, che così ritornano in serie A a sei anni di distanza dall’esperienza precedente, che però, come quella della stagione 2017/18 era a girone unico: visto che il girone Nord passa ad undici squadre, ed avrà entrambe le retrocessioni della A2, oltre alle diciotto giornate "canoniche" come il girone Sud, nel raggruppamento settentrionale ci saranno quattro turni infrasettimanali il mercoledì, partendo il 18 dicembre, 22 gennaio, 19 febbraio e 26 marzo.