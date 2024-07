Gruppo Antonini commessa per piattaforma gas al largo Libia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilspezzino, da oltre ottant'anni attivo nel settore oli & gas, si è aggiudicato laper la realizzazione di una nuovadi produzione gas da 20 mila tonnellate che sarà installata aldelle coste libiche. Nel dettaglio il progetto per attività Epcic, cioè dalla progettazione alla costruzione, l'installazione e la messa in produzione dell'opera, per un valore complessivo di 300 milioni di euro è stato assegnato al consorzio formato da, Rosetti Marino spa e Kerry project logitics Italia da parte della società Mellitah oli & gas Bv - Lybian Branch (National oil corporation of Libya ed Eni North Africa). Per il, che si occuperà delle attività a terra che includono la costruzione di piattaforme e tubi, realizzati nel cantiere della Spezia e spediti via nave, le attività di commissioning e la messa in servizio degli impianti, la quota è del 25% del valore totale della, per un ammontare di circa 75 milioni.