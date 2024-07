Francia | multinazionale Alstom inaugura nuova joint venture nell’Anhui

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Hefei, 11 lug – (Xinhua) –francese produttrice di materiale rotabile, ieri hato la suaa Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Lasocieta’, la HefeiRail Transport Equipment Co., Ltd. (HATEE), e’ finanziata dalla ShanghaiTransport Electrical Equipment Co., Ltd. (SATEE) e dovrebbe avviare la produzione di prova dei suoi articoli in ottobre. La HATEE creera’ una base per la progettazione e la produzione di sistemi di trazione e dei loro componenti, la gestione dei progetti e i servizi di manutenzione del ciclo di vita. I sistemi di trazione includeranno i sistemi di trazione per metropolitane diconcezione, progettati specificamente per i veicoli metropolitani standardizzati del mercato cinese.