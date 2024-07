F16 all' Ucraina? Meglio proteggerli che pubblicizzarli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uno degli errori a proposito della guerra inè pensare che la consegna – ormai vicina – degli F-16 all’aviazione di Kiev possa in qualche modo rappresentare una svolta rapida in favore di chi è stato invaso, rappresentando quasi un evento da celebrare. Sarebbe certamente utile per il morale, ma ciò non farebbe arretrare le linee russe. Ieri al vertice Nato in corso a Washington i leader americani, danesi e olandesi hanno affermato che il “processo di trasferimento” per i caccia di quarta generazione sarebbe “in corso”. In particolare, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto: “Quei jet voleranno nei cieli dell’quest’estate per assicurarsi che l’possa continuare a difendersi efficacemente dall’aggressione russa.