È morta Shelley Duvall L’iconica attrice di Shining | aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è spentadinel sonno per complicazioni dovuta al diabete in Texas, nella sua casa di Blanco.75. A dare la notizia a “The Hollywood Reporter” e “Variety” il compagno Dan Gilroy. I due erano legati dal 1989. Si è spenta l’statunitensediper complicanze dovute al diabete. Lasi è spenta nella sua casa in Texas:75. La notizia è stata divulgata dal suo compagno Dan Gilroy. I due erano legati dal 1989; Gilroy ha diffuso l’annuncio attraverso “The Hollywood Reporter” e “Variety”. “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera.