Dove mangiare a Tropea I 9 indirizzi migliori scelti dal Gambero Rosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) La cittadina, con il suo nucleo storico posizionato su un’alta rupe a strapiombo sul mare, si trova al centro della Costa degli Dei, 55 chilometri di litorale tirrenico che vanno da Nicotera a Pizzo in provincia di Vibo Valentia, una tratta affascinante in cui si susseguono spiagge incontaminate alternate a tratti rocciosi e calette nascoste. Diventata negli ultimi tempi una meta vacanziera di tendenza, registra di conseguenza un certo fermento della ristorazione, soprattutto fra i giovani, con la nascita di nuove insegne e nuovi format3 Nodi Dai tavoli affacciati sul porticciolo turistico la vista spazia dalle imbarcazioni ormeggiate alla rupe su cui poggia la cittadina. La cucina, nelle mani capaci del giovane chef Alfredo Rizzo, offre tanti spunti interessanti in piatti pensati e ben realizzati: polpo cotto a bassa temperatura su crema di patate silane al pecorino; pasta fresca con gamberi rossi di Capo Vaticano, liquirizia di Rossano e mandorle; darna di ombrina Boccadoro su crema di peperoni dolci e lime.