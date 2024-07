Benji Gregory la causa di morte dell’attore di Alf deceduto con il suo cane

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024), che interpretava il piccolo Brian nel telefilm Alf, è stato trovato morto il 13 giugno 2024 nella sua auto, in un parcheggio a Peoria, in Arizona. Si ipotizza che l’ex attore 46enne, che soffriva di insonnia, si sia addormentato e sia morto adi un colpo di calore, dovuto alle elevate temperature di questo periodo. Insieme a lui, in macchina, c’era anche il suoHans, anche lui privo di vita. Ladiè stata annunciata dai familiari solo in queste ultime ore. Come scrive TMZ, la sorella diha spiegato che l’ex baby star soffriva di depressione, disturbo bipolare e di una grave forma di insonnia che lo teneva sveglio anche per giorni. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato in banca per effettuare alcuni depositi, e dopo aver parcheggiato non sarebbe neanche uscito dalla vettura e si sarebbe addormentato, probabilmente sfinito dal sonno arretrato.