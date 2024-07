Adolescenti occhio all' uso di internet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Alcuni giorni fa verso sera stavo facendo una passeggiata ai Giardini Margherita dove c'erano tante famiglie, tanti bambini e. Mi ha colpito il fatto che una buona parte dei ragazzini, anche in gruppo, erano imbambolati a guardare i telefoni. Non so quali fossero gli argomenti che tanto li attiravano. Ovunque vai vedi ragazzini col telefono in mano e lo sguardo sullo schermo. Penso chesia ovviamente una risorsa, ma spesso è anche un'arma che distrae glidalla realtà. Con qualche pericolo. Silvano Baccolini Risponde Beppe Boni Come molte cose nella vita una risorsa, se male utilizzata, può trasformarsi in un' arma a doppio taglio. L'esagerazione nell'uso die i pericoli che il web nasconde sono veramente pericolosi per gli