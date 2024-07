Video clamoroso di Schumacher | impossibile non commuoversi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di, ecco quello che faceva il pilota della Ferrari nel 2024.nonrivedendolo Da quel maledetto giorno di fine dicembre, quando un incidente sugli scii lo ha costretto a quelle che sono state delle operazioni importanti per salvare la propria vita, non si hanno notizie certe di quelle che sono le condizioni di salute di. E non passa giorni che i suoi tifosi non pensino a lui, lo sappiamo.sulla Ferrari (Lapresse) – Ilveggente.itNel corso di questi lunghissimi anni sono stati diversi quelli che hanno cercato di fare il quadro della situazione, ma di ufficiale, da parte della famiglia che lo accudisce, non è mai uscito nulla. Si attende e si spera che possano esserci dei risvolti positivi, nonostante anche le notizie negative che sono arrivate negli ultimi anni con gente che ha cercato di approfittare della situazione.