Versilia | estate 2024 ricca di eventi a Forte dei Marmi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da Paul & Shark al Bagno Vittoria, passando per Bagno Camilla, Twiga, Capannina di Franceschi:top in. Come trascorrere un fine settimana di lusso, buona musica e buon cibo adeiprotagonista assoluta die party esclusivi all’insegna del glamour, intrattenimento e lusso. Adei, una delle mete turistiche più gettonate e tempio del divertimentificio, divertimento, buon vivere e tanta bella gente come sempre sono garantiti. Dal lungo serpentone colorato di matrimoni très chic alle nozze vip, senza dimenticare numerose cene di gala super esclusive e curate nei minimi dettagli. Perché ilnon si pone naturalmente limiti, perla incontrastata della splendida. Tra gliche ricorderemo a lungo, che si sono svolti a fine giugno adei, quelli al Bagno Vittoria (Franciacorta Week – Slowear Venezia) e Bagno Camilla.