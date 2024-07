Segnaliamo le pessime condizioni nelle case popolari di via Platone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I condòmini della palazzina di via4 non ce la fanno più. Insomma, anche se si tratta dipare che ledi abbandono in cui si trovano non siano più sopportabili. 12 famiglie con anziani e bambini senza ascensore. "Vivoa Pinarella – spiega uno dei condòmini anche a nome delle altre famiglie - Sono cinque anni che faccio delle segnalazioni a nome di chi abita qui. Lecadono a pezzi. Il pavimento esterno è tutto rialzato e si fa fatica a camminare in sicurezza. Molti anziani sono anche caduti. Sono cinque anni chee non si muove niente. I disagi più grandi sono le mattorialzate dal pavimento, le facciate piene di umidità che arriva in casa; e non è solo un fattore estetico ma anche di salute.