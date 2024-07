Olanda-Inghilterra oggi in tv semifinale Europei calcio 2024 | orario programma streaming probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024), mercoledì 10 luglio, il Signal Iduna Park di Dortmund ospiterà la sfida tra, valida come secondadei Campionatidimaschile.d’inizio previsto alle ore 21.00, per una partita che si preannuncia estremamente incerta ed equilibrata per quanto visto sin qui nel corso del torneo. La selezione dei Tre Leoni non ha mai convinto durante questa rassegna continentale, salvandosi in extremis (pareggio al 95?, poi vittoria ai supplementari) agli ottavi con la modesta Slovacchia e spuntandola solamente ai rigori agli ottavi contro la Svizzera. Percorso più brillante nella fase a eliminazione diretta per gli Oranje, anche se favorito da un ottimo tabellone, con un netto 3-0 alla Romania ed il 2-1 in rimonta sulla Turchia.