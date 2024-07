Mi viene da piangere | Tamberi disperato vuole essere il primo nella storia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gianmarcodopo l’infortunio al bicipite femorale: non si arrenderiuscire a fare quel che nessuno ha mai fatto Nessun rischio per le Olimpiadi. Gli accertamenti cui si è sottoposto Gianmarcodopo il problema che lo ha costretto a saltare il meeting di Szekesfehervar hanno in parte tranquillizzato. La risonanza magnetica ha escluso lesioni importanti, con un edema che potrebbe rientrare nel giro di qualche giorno. Sospiro di sollievo, almeno per la presenza a Parigi 2024 tra un mese, ma come ci arriverà l’oro olimpico di Tokyo è ancora tutto da capire. È proprio quello il dubbio che tormenterà Gibo, reduce dal fantastico oro agli Europei di Roma, e che lo accompagnerà in questo avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi.