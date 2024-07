L’Autonomia secondo il Pd | Emiliano spalanca le porte al gender con il ddl Zan pugliese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Riconosce l’identità di genere e introduce corsi di formazioni per insegnanti, studenti e anche famiglia, dietro lo scudo della lotta al bullismo. Sostanzialmente, la legge contro l’omotransfobia approvata in Puglia per volontà di Micheleè un ddl Zan in salsa regionale. Così quello che al Pd non è riuscito a livello nazionale, rientra sotto dalla finestra locale, con buona pace delle battaglie ideologiche contro. Perché, si sa, c’è ideologia e ideologia e quellaè molto cara al Pd e alla sinistra. Che per approvarla hanno anche compiuto uno di quegli “strappi della democrazia” che pure amano tanto stigmatizzare: la legge contro l’omotransfobia, infatti, è stata approvata sotto forma di subemendamento, per aggirare gli emendamenti presentati dall’opposizione e portare a compimento un iter che tanto liscio non è stato nemmeno per la maggioranza.