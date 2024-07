Isopi e lo spettacolo della sfilata | Dovremo essere tutti impeccabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ennesimo sold out. Il campo dei giochi, sabato sera, per la Quintana di luglio, sarà tutto esaurito. Sono terminati ieri gli ultimi biglietti per assistere alla giostra in notturna, con lo Squarcia gremito di tifo e passione che ancora una volta si trasformerà in una cornice d’eccezione rappresentando unonello. In palio la conquista del drappo realizzato dal pittore ascolano, ma di origini brasiliane, Andrè Benedetto: la Vergine che, dal centro, irradia luce sulla città, nel pienonotte. In basso due figure maschili, appoggiate a due giare da cui scorrono il Tronto e il Castellano. Ma prima che sui cavalieri, però, l’attenzione del pubblico sarà tutta concentrata sul corteo, che muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso intorno alle 19.