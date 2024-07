Io dal Mengo al palco dei Coldplay La Vie en Rose nella notte delle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Non vedevo l’ora di tornare sulper portare per la prima volta live ’Radio Sakura’ il mio nuovo album", diceVillain, cantante, autrice e regista. Artista con tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale grazie a milioni di stream all’attivo e successi come il singolo "Come un tuono", feat. Guè, certificato doppio disco di platino, stabile da settimane in testa alla Top Singoli. Sarà lei, tra qualche giorno, ad aprire i concerti italiani deiallo stadio Olimpico di Roma (dal 12 al 16 luglio). Intanto, stasera ad Arezzo incanterà il pubblico del MEN/GO Music Fest al Prato dove chiuderà una line up tutta al femminile aperta, dalle 18, da Novella cui seguiranno, Millealice, Lamante, Marta Del Grandi ed Ele A.