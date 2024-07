Incidente in moto muore a 16 anni Ferita una ragazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Terni, 10 luglio 2024 – Un ragazzo di 16, G.A., è morto in unstradale avvenuto nella tarda serata di martedì intorno alle 23 lungo la strada Marattana, tra Terni e Narni. Una sua coetanea è rimastaed è stata portata all’ospedale di Terni. I due viaggiavano sullaKtm 125 di lui e nel tragico schianto non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sedicenne, residente a Narni Scalo, morto sul colpo. Laè stata condotta all'ospedale Santa Maria di Terni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Amelia. .