Flash dance la scuola in scena con Opera con tutti i propri gli allievi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Domenica 30 Giugno ladi danzadi Arezzo, una realtà con quasi 20 anni di attività, ha portato in” congli, ovvero dai bambini di 4 anni ai ragazzi più grandi, nella bellissima cornice del Teatro Petrarca di Arezzo. Manola Feira e lo staff delle insegnanti hanno dato spazio a tutte le discipline che si svolgono durante l’anno all’interno della: Danza classica, Modern, contemporaneo, hip hop, videoe break. Il teatro era sold out: un pubblico formato da persone di tutte le età che hanno applaudito per ben due ore un saggio di danza, che non è più solo un saggio ma bensì uno spettacolo agli effetti. Terminato il saggio i ragazzi e gli insegnanti adesso si godono un momento di riposo per poi riprendere a settembre con le lezioni e con un’idea in più: una replica dello spettacolo nel periodo di Natale in quanto in molti non hanno potuto partecipare.