Crisi Bellco il tavolo L’incontro a Roma | Si cerca un rilancio la battaglia continua

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutelare i livelli occupazionali e salvaguardare un sito produttivo rilevante per il distretto biomedicale di Mirandola, considerato tra i più importanti del settore in Europa. Con questi obiettivi si è tenuto ieri a Palazzo Piacentini il primo incontro deldidedicato a, azienda produttrice di filtri per la emolfiltrazione e apparecchiature per dialisi di proprietà di Mozarc Medical.è stato presieduto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dal sottosegretario con delega alled’impresa, Fausta Bergamotto, alla presenza dei vertici dell’azienda, degli enti locali interessati e dei rappresentanti delle segreterie confederali e di categoria nazionali e territoriali di Cisl e Cgil. Ilfa seguito all’annuncio dell’azienda di interrompere la produzione di macchine per dialisi nello stabilimento di Mirandola, conservando il solo reparto di Rie Sviluppo, ritenendo l’attività produttiva ormai insostenibile a causa delle mutate condizioni di mercato e della concorrenza asiatica.