Chico Forti la ‘ndrangheta e le minacce a Travaglio e Lucarelli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In un Paese come l’Italia può succedere di tutto: anche che i magistrati aprano un’inchiesta sull’ergastolano, tornato dagli Stati Uniti a scontare il carcere a Verona, per sue presunte dichiarazioni, tutte da provare, ma semplicemente agghiaccianti. La Procura di Verona ha infatti aperto un fascicolo perché un detenuto del carcere di Montorio ha riferito che l’ex campione di surf gli avrebbe chiesto di contattare qualche criminale ‘ndranghetista per “mettere a tacere” il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, la giornalista Selvaggiae una terza persona. Il Garante nazionale dei detenuti ha attivato accertamenti. “Se questi dati fossero accertati, sarebbe un fatto molto grave. Per il momento però sono stati solo avviati gli accertamenti, nei limiti delle facoltà del Garante” si apprende da ambienti del Garante stesso.