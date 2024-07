Anellucci | Napoli in pole per Hermoso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Claudio, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Il braccio di ferro per, trae Inter, come si concluderà? “L’Inter credo stia sondando anche altri profili, come Kim. Lo so per certo, ho una persona molto vicina. So che stanno aspettando di capire cosa vuol fare il Bayern. Se dovessero andare sul coreano, è chiaro che per ilsi aprirebbe la pista” Cosa ci può dire sull’interesse per Chiesa? “Credo che Chiesa rimanga alla Juventus, in questo momento. È una scelta del giocatore, che vuole mettersi a disposizione dell’allenatore. Federico è un calciatore che va sempre valutato”, chi sarebbe destinato a lasciare ilin questa sessione di mercato? “Lo sanno gli agenti, se lo sono detti con i calciatori.