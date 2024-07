Vandini a cinque cerchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Da Piobbico a Parigi per la sua settima olimpiade. Praticamente un record. Stefanocoordinatore dello staff Fisioterapico della Nazionale Italiana Scherma composto da 33 fisioterapisti e membro della commissione medica farà parte della comitiva Azzurra che prenderà parte alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno in Francia dal 26 luglio all’11 agosto. L’avventura di, piobbichese classe 1970 inizia nel lontano 1997 grazie alla fiducia riposta in lui dal Dr Antonio Fiore medico federale. Da allora ha partecipato a 6 edizioni dei giochi Olimpici (e questa di Parigi sarà la settima), 21 Campionati del Mondo e altrettanti Europei-e a più di 200 gare di coppa del mondo. Tante medaglie e tante soddisfazioni. "Si, le medaglie olimpiche vinte durante questi 27 anni sono state numerose e così le soddisfazioni professionali, ma non solo, ho potuto girare tutto il mondo visto che la Scherma viene praticata in tutte le nazioni.