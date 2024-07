UFFICIALE ? Martinez passa all’Inter | depositato il contratto in Lega

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Josepè ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'annuncio non arriva dal club nerazzurro, bensì dallaSerie A.– Josepè un nuovo portiere dell'Inter. E ad annunciarlo non è il club nerazzurro, il quale oggi ha visto sbarcare Mehdi Taremi a Malpensa, bensì laSerie A. Infatti, come si evince dal sitodellaCalcio di Serie A, ildiè stato definitivamente. Il ragazzo arriva a titolo definitivo dal Genoa. Sarà lui il secondo di Yann Sommer e sulle cifre: l'Inter ha sborsato 15 milioni di euro per strapparlo al Grifone.