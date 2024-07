Tuttosport – Mi sono ritrovato in un posto meraviglioso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 00:09:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Il primo giorno di Thiago Motta Come mostrano le immagini condivise dalla società sui propri canali, Thiago Motta è stato accompagnato presso i locali dello Juventus Training Center. Il tecnico ha visitato palestre, campi, aule, spogliatoi e postazioni personali, presentandosi con lo staff bianconero. Successivamente ha raggiunto lo Stadium, dove ha trovato diversi tifosi pronti ad accoglierlo. Queste le prime parole del tecnico, che in giornata ha ricevuto il benvenuto di Cristiano Giuntoli: “felice,contento. Mitrovato coi tifosi fuori che mi stavano aspettando, tanta gente giovane che mi ha trasmesso questa voglia di iniziare la stagione, di vedere la squadra giocare.