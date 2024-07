Sanità | il premio Franco Mosca a Angela Gioia per l’impegno nelle Cure palliative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pisa, 9 luglio 2024 - Sabato 6 luglio al Giardino Scotto si è svolto l’evento benefico musicale “ARPA d'Estate”, organizzato ogni anno da Fondazione ARPA, una realtà che promuove progetti benefici in Italia ma anche nei paesi lontani in particolare l’educazione e la formazione scolastica. Nell’ambito di questo evento viene conferito una persone o personalità che, con il proprio impegno quotidiano abbiano dimostrato di condividere con la Fondazione valori e motivazioni e che, incarnandone lo spirito in modo esemplare, abbiano contribuito a promuovere e diffondere tali valori nella società. Il prestigioso riconoscimento rappresenta, quindi, un attestato di stima e gratitudine nei confronti di coloro che, giorno dopo giorno, mettono al centro del loro operato la cura e il benessere delle persone.