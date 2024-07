Ripartono i gemellaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pietrasanta 9 luglio 2024 – Resteranno a Grenzach-Wyhlen per una settimana, i sei giovani studenti e studentesse di Pietrasanta protagonisti, insieme ad altrettanti coetanei residenti nella cittadina tedesca, del progetto di scambio culturale fra città gemellate che, dopo la sosta forzata nel periodo dell’emergenza sanitaria, è ripartito quest’anno nel segno di una rafforzata identità europea, in concomitanza con l’intitolazione del 2024 al “Turismo delle radici” da parte del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. «Cerchiamo di coltivare per tutto l’anno le occasioni di scambio con le nostre città amiche e gemellate – sottolinea il vice sindaco e assessore aiFrancesca Bresciani – cosa che nei mesi scorsi abbiamo fatto attraverso la danza insieme a Mougins, coinvolgendo due scuole di ballo, una francese e una di Pietrasanta: si sono esibite insieme realizzando uno spettacolo di grande emozione e coinvolgimento.