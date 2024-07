Perché i calciatori bevono dalla borraccia e poi sputano tutto? Ecco cos’è il mouth rinsing

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sopratin questi giorni più affollati di partite di calcio nella programmazione tv in virtù degli Europei 2024 capita spesso di notare una pratica alquanto curiosa tra i. Li vedi in una pausa di gioco, con la faccia stravoltasete, portare alla bocca unae subito dopo sputare fuori tutta il contenuto. Ma come? Se uno ha sete, sarebbe logico e naturale bere. In realtà quel gesto non proprio elegante e apparentemente istintivo è indice di una tecnica chiamatae ha lo scopo di ingannare il cervello per migliorare la performance degli atleti. Cerchiamo di capirne di più con l’aiuto del professore Rolando Bolognino, biologo nutrizionista ed esperto in alimentazione sportiva. Il parere dell’esperto “Durante una performance di resistenza, come può essere una partita di calcio, una competizione ciclistica oppure una maratona, il corpo ha la necessità di assimilare fonti energetiche a rapido assorbimento che possono essere utilizzate istantaneamente dalle cellule.