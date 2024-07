Omicidio nel Nuorese 52enne ucciso a colpi di pistola in piazza | caccia al killer

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Un uomo di 52 anni è statodiquesta mattina inad Arzana, un piccolo comune in provincia di Nuoro. La vittima si chiama Vincenzo Beniamino Marongiu e, stando a quanto si apprende, si tratta di un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine. Il, infatti, era stato arrestato nel 2016 in un’operazione antidroga per poi essere raggiunto da un’ulteriore misura cautelare nel 2018 per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di armi ed esplosivo militare. L’è avvenuto attorno alle 9. Sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri della stazione del paese che hanno fatto scattare le indagini. Nel frattempo, l’area è stata transennata e sono stati predisposti posti di blocco nel paese per tentare di individuare e bloccare ilin fuga.