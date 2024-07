Nato Meloni punta su fronte sud | Italia vuole nomina Rappresentante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) –sulsud Giorgia, a Washington per prendere parte al vertice. In agenda, nella prima giornata di lavori, una cerimonia per celebrare i 75 anni dell’Alleanza, un anniversario che cade in tempi difficili, con una guerra nel cuore dell’Europa e il Medio Oriente tora bruciare. La presidente del Consiglio, a poche ore dall’inizio del summit, si è concessa una mattinata di relax, prima nella palestra dell’hotel dove alloggia con la delegazionena e poi in compagnia della figlia Ginevra, a zonzo insieme per le strade di una Washington blindata. Doveè arrivata rivendicando la posizione di forza che l’può finalmente vantare in Europa: “Noi eravamo abituati a un tempo in cui l’aveva un governo molto instabile in un’Europa che aveva governi molto solidi, oggi vediamo un’con un governo molto solido in un’Europa in cui ci sono governo molto instabili e questo ci rende orgogliosi”.