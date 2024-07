Le loro sono storie di coraggio e determinazione straordinarie Vite in cui la disabilità da un lato e la necessità di fuggire dal Paese d' origine dall' altro non hanno impedito loro di inseguire un sogno Come nel caso di Zakia alla quale la presa di Kabul da parte dei talebani aveva impedito di partire per Tokyo 2020 Ma non si è data per vinta neanche allora

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Gareggeranno per se stessi ma anche in rappresentanza degli oltre 120 milioni di persone in fuga nel mondo. E per gli 1.2 miliardi di coche affrontano la vita con una. A 50 giorni dai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) ha annunciato i nomi degli otto atleti e un corridore guida checiperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024:la più numerosa Squadra Paralimpica Rifugiati di sempre. Provengono da sei diversi Paesi e gareggeranno in sei sport: atletica paralimpica, sollevamento pesi paralimpico, tennis da tavolo paralimpico, taekwondo paralimpico, triathlon paralimpico e scherma in carrozzina. Traanche un italiano, Amelio Castro, scherma in carrozzina, eKhudadadi, Taekwondo Paralimpico, afghana che oggi vive a Parigi.