Il summit Nato si apre con nuove incertezze su Kiev 41 morti negli attacchi russi Biden | Faremo annunci e presta 2 mld alla Polonia

(Di martedì 9 luglio 2024) Il verticea Washington, nel 75° anniversario dell’Alleanza, sicon duein più. Da un lato, quella relativa al futuro politica statunitense, con le pressioni sempre più forti su Joeperché ritiri la candidatura per le elezioni del 2024 e la previsione speculare di un ritorno di Donald TrumpCasa Bianca. Dall’altro, l’instabilità del fronte della guerra in Ucraina, dove il devastante attacco russo sudi lunedì è stato visto come un segnale di una capacità militare russa tutt’altro che ridotta, e ha risvegliato i timori sulle capacità didi resistere all’offensiva russa sulle regioni dell’est del Paese, rallentata rispetto ai mesi scorsi ma costante. Le vittime del massiccio attacco missilistico contro un ospedale pediatrico asono 38, secondo la stima fornita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra cui tre bambini.