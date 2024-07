Gucci fa rotta verso oriente | in arrivo l’attore Zhang Linghe

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) “Dalla Cina con furore” parafrasando il titolo di un film del 1972 con Bruce Lee, si può ben descrivere la determinazione con cui i marchi della moda di lusso occidentale stanno puntando alla conquista del mercato asiatico. Primo fra tuttiche, dopo la recente scelta del giovane e pluripremiato attore Song Weilong, ha aggiunto un altro nome all’elenco delle star cinesi ambasciatrici della maison. Il brand di Kering ha, infatti, rivelato di aver nominato anchecome suo nuovo brand ambassador. Chi è? Dopo aver debuttato come attore protagonista nel 2020 con le serie televisive “Maiden Holmes” e “Sparkle Love”, l’ingegnere aerospaziale, classe 1997, si è guadagnato un’ampia attenzione per le sue interpretazioni come protagonista in diverse serie televisive popolari come “My Journey to You” e “Love Between Fairy and Devil”.