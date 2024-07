Glucksmann potrebbe essere l’uomo giusto per mediare tra le diverse anime del Nuovo Fronte Popolare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) Finiti i festeggiamenti per aver fermato l’estrema destra, relegandola addirittura in terza posizione, nelrepubblicano francese si dovrà iniziare a capire come formare una maggioranza. I centottantadue seggi presi dal(Nfp), uniti ai centosessantotto della coalizione centrista Ensemble, sarebbero sufficienti, ma i leader di entrambi gli schieramenti hanno già fatto sapere dicontrari a un accordo. Nel, poi, la divisione si replica: i margini di dialogo tra La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il Partito Socialista, Place Publique, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e il Partito Comunista sono forze politiche moltotra loro. Nella sera delle elezioni, hanno persino festeggiato ognuna per sé il risultato elettorale, senza rilasciare poi dichiarazioni congiunte come avvenuto dopo il primo turno.