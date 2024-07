Città vecchia un confronto sulla raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoCome operare per rendere più efficace ladei rifiuti nelle pertinenze delle strutture ricettive, di ristorazione, bar e somministrazione della, come interagire con il territorio ed i residenti, quali le modalità operative? Su queste tematiche il recenteavviato tra Comune di Taranto, Kyma Ambiente e Confcommercio Taranto. Contestualmente all’annunciato Protocollo d’intesa, proposto dalla Amministrazione comunale, e che sarà firmato nelle prossime ore, si sta procedendo infatti ad un lavoro di concertazione, finalizzato ad individuare modalità dicompatibili con le esigenze specifiche delle attività, in relazione anche al particolare contesto urbanistico diche spesso non offre soluzioni logistiche ideali per gestire e conferire agevolmente i rifiuti prodotti.