Cinema all’aperto feste Shandon e Cornoltis | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 9 luglio 2024) I, varie, il concerto dia Treviglio, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, “Amici in festa” a Grassobbio, il Festival delle Alpi di Lombardia e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 9 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 17 alla Sala Galmozzi, a, verrà proposta la visione del film “L’ultima via di Riccardo Bee”, di Emanuele Confortin – 89’. Il film racconta la vita di questo straordinario scalatore bellunese caduto sull’Agnera fine dicembre del 1982 attraverso le testimonianze della moglie, delle figlie e degli amici. Un ricordo per certi versi commovente, che vuole rendere onore a un alpinista che aprì vie estreme sulle Dolomiti, mai ripetute.