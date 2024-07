Cina | stanzia piu’ fondi a sostegno di sforzi salvataggio per alluvioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Pechino, 09 lug – (Xinhua) – Lahato ulteriori 848 milioni di yuan (circa 118,9 milioni di dollari) per sostenere glilocali dicontro le, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze (MOF). Il fondo,to dal MOF e dal ministero delle Risorse Idriche, sara’ utilizzato principalmente per aiutare le operazioni di soccorso delle autorita’ locali nelle regioni centrali, orientali, meridionali, sud-occidentali e nord-orientali del Paese colpite dalle, tra cui Hunan, Jiangxi, Hubei e Guangdong, secondo il MOF. L’ente dara’ priorita’ aglidi riparazione delle strutture idriche e di rimozione dei rischi nascosti. All’inizio di quest’anno, il MOF hatoin lotti per assistere le autorita’ locali nelle operazioni di soccorso in caso di disastri.