Calcio Nesta al Monza | È l’occasione della mia vita

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) – “Ilmia”. L’avventura di Alessandrosulla panchina brianzola è iniziata con la conferenza stampa di presentazione. Tanti sorrisi e un obiettivo: quello di dimostrare da subito il suo valore. “So che c’è scetticismo su di me perché non ho mai allenato in Serie A, sento la pressione e la cerco sennò stavo a Miami. Sicuramente mi porto dietro un grande entusiasmo, ho lavorato per arrivare fin qui. Ho chiamato Palladino e la prima cosa che gli ho detto è che ha fatto troppi punti E’ stato carinissimo, ha lavorato benissimo e so che dopo di lui è dura”.ha ritrovato aAdriano Galliani, colui che dalla Lazio lo portò al Milan nel 2002: “E’ una situazione particolare, vent’anni dopo facciamo un’altra conferenza stampa di presentazione.