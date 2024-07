Blue Note Off il programma degli eventi per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 luglio 2024) Al Don Lisander con la rassegna “Jazz Nights at Don Lisander” e al BiM di Milano all’interno del nuovo progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca MILANO –Off, il format originale diMilano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, è pronto ad allietarecon una serie di appuntamenti che coinvolgeranno Milano e non solo. Giovedì 11 luglio, Stefano Signoroni si esibirà al Don Lisander, un palocoscenico che lo ha visto già altre volte protagonista. Cantante, compositore, pianista ed entertainer, Signoroni farà vivere una serata dal gusto vintage di grande impatto e divertimento tra canzoni ricercate e brani conosciutissimi con un concerto dal titolo “Singing la Dolce Vita”.