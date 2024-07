Basket A2 femminile All’Halley Thunder la promettente regista Andreanelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Da Venezia, dove è cresciuta nel vivaio della Reyer, arriva a Matelica laLisa(foto), classe 2005, che nella scorsa stagione ha giocato con l’Under 19 lagunare raggiungendo le finali nazionali di categoria. Con la stessa squadra ha disputato il campionato di B. "Sono molto contenta di giocare alla– sono le prime dichiarazioni in biancoblù di Lisa–. So che quello della Halley è un ambiente accogliente, dove spero di crescere sotto le direttive di coach Domenico Sorgentone nella mia prima stagione da senior". Ecco il commento di coach Sorgentone: "È una playmaker proveniente da un gran vivaio. Ha talento, etica di lavoro e motivazioni a sufficienza per intraprendere con prospettiva il cammino nelsenior.