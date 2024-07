Assalto a un portavalori sulla Statale | furto senza precedenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio, due rapinatori hanno assaltato unstradaMilano-Meda, all’altezza del comune di Paderno Dugnano. Il furgone, proveniente dall’azienda Battistolli, è stato preso di mira dai malviventi che sono riusciti ad appropriarsi di 500mila eurosparare neanche un colpo. Ora sono ricercati in tutta la Lombardia. Erano circa le 8:30 quando i due vigilantes a bordo del furgone si sono fermati alla stazione di servizio “La Sirenella”Milano-Meda per una pausa al bar. I due rapinatori li aspettavano all’esterno, pronti ad agire. Al momento dell’uscita dal bar, le guardie giurate sono state aggredite alle spalle e minacciate con armi in pugno. Sotto minaccia, i vigilantes sono stati obbligati a risalire sul, che è stato poi diretto verso un’area abbandonata nel comune di Nova Milanese.